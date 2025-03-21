BM duyurdu: Kaç Suriyeli eve döndü?

Yayınlanma: 21.03.2025 - 10:09

Güncelleme: 21.03.2025 - 10:09

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan günlük basın toplantısına, Şam'dan çevrim içi katıldı.

Suriye'deki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaşan Abdelmoula, “Aralık 2024'ten itibaren 1,2 milyon kişi memleketlerine geri döndü. Bunların arasında 885 bin ülke içinde yerinden edilmiş kişi ve 302 bin mülteci bulunuyor” dedi.

Suriye’nin kuzeybatısı özelinde, ülke içinde yerinden edilmiş 2 milyon kişiden sadece 100 bininin geri döndüğünü kaydeden Abdelmoula, bunun büyük ölçüde ‘temel hizmetlerin eksikliği, güvenlik riskleri ve eksik yasal belgelerden’ kaynaklandığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

27 Kasım 2024'te cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü öncülüğündeki silahlı gruplar, Halep'in batısında geniş çaplı bir taarruz başlattı.

Bu taarruz, 10 güne yakın bir sürede Halep, İdlib, Hama ve Humus illerinde eski başkan Beşar Esad'a bağlı güçlerin geri çekilmesiyle sonuçlandı.

8 Aralık 2024'te muhalifler, başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirerek 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü ilan etti. ?

Rejimin devrilmesinin ardından, HTŞ lideri, Ebu Bekir Colani kod adlı Ahmed el-Şaraa sözde geçici hükümetin başına geçti.

Geçici hükümet, farklı silahlı grupları tek bir ulusal ordu altında birleştirmeyi ve sivil halkın silahsızlandırılmasını planladığını açıkladı.

Fakat o günden bu yana şiddet olayları devam etmekte.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG, güneyinde ise İsrail destekli Husiler, özerk yapılarını koruyor.

Ülkenin batısında yaşayan ve toplu katliamlara uğrayan Alevi toplumu için ise çaresiz bekleyiş sürüyor.