Londra'da büyük yangın: Seferler iptal edildi!
İngiltere’nin en büyük hava ulaşım merkezi olan Heathrow Havalimanı, trafo merkezinde çıkan yangın sonrası elektrik kesintisi nedeniyle 21 Mart gece yarısına kadar kapatıldı. 100’den fazla uçuş iptal edilirken, binlerce yolcu mağdur oldu. İşte yangının detayları ve son durum.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı, elektrik sağlayan bir trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Yangın sonrası yaşanan elektrik kesintisi, hava trafiğini felç etti ve havalimanının 21 Mart saat 23:59’a kadar kapalı kalmasına neden oldu.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Yangının, havalimanına yaklaşık 2.5 kilometre mesafedeki bir elektrik trafo merkezinde başladığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen 10 itfaiye aracı ve yaklaşık 70 itfaiyeci, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. 150 kişi tahliye edilirken, çevrede 200 metrelik güvenlik şeridi oluşturuldu.
ZEHİRLENME UYARISI
Londra İtfaiyesi, yangının ardından oluşan yoğun duman nedeniyle çevre halkına cam ve kapılarını kapalı tutmaları yönünde uyarıda bulundu. Yetkililer, olası duman zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
16 BİN EVDE ELEKTRİK YOK!
Yangın nedeniyle yalnızca havalimanı değil, çevredeki yaklaşık 16 bin ev de elektriksiz kaldı. Scottish and Southern Electricity Networks, sorunun 21 Mart saat 03.00’e kadar çözüleceğini tahmin ettiklerini açıkladı.
UÇUŞLAR I·PTAL EDİLDİ
Flightradar24 verilerine göre, yangın ve elektrik kesintisi sebebiyle Heathrow’a iniş yapacak 100’den fazla uçuş başka havaalanlarına yönlendirildi veya kalkış yaptıkları yerlere geri döndü. Bu durum, hem yolcular hem de havayolları için büyük bir lojistik sorun yarattı.
"GÜNLERCE SÜRECEK..."
Sky News, Heathrow Havalimanı’nda önümüzdeki günlerde de ciddi aksamalar yaşanacağını duyurdu. Yolculara, mümkünse havalimanına gitmemeleri ve biletleriyle ilgili bilgi almak için havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri önerildi.
HEATHROW HAVALİMANI'NIN ÖNEMİ
Geçtiğimiz yıl 83,9 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Heathrow, dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip havalimanlarından biri. Her 45 saniyede bir uçağın inip kalktığı Heathrow’da yaşanan bu kesinti, yalnızca İngiltere’yi değil, tüm dünyayı etkileyebilecek bir havacılık krizine yol açabilir.
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