BM: El Kaide'nin yeni lideri, eski bir özel kuvvetler askeri ve İran'da saklanıyor

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:10

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 10:15

Üye devletler tarafından sağlanan bir istihbarata raporuna göre, İran'da bulunduğu düşünülen eski Mısır ordusu özel kuvvetler mensubu, terörist Seyf el-Adil, şu anda El Kaide'nin fiili lideri.

Guardian'da yer alan habere göre, 62 yaşındaki Saif al-Adel, geçen yıl Kabil'de bir ABD hava saldırısında öldürülen Ayman al-Zevahiri'nin yerine geçmesi en muhtemel kişi olarak gösteriliyordu, ancak gruptan resmi bir açıklama ya da doğrulama gelmedi.

YENİ "FİİLİ LİDER"

BM Güvenlik Konseyi'nin IŞİD ve El Kaide'ye yönelik yaptırımları izleyen komitesinin Pazartesi günü yayınladığı raporda, "Üye devletlerin ağırlıklı görüşü [Adil'in] şu anda El Kaide'nin fiili lideri olduğu yönündedir. Ancak El Kaide'nin, Zevahiri'nin Kabil'deki ölümünü kabul etmeme konusundaki hassasiyeti ve ... [Adil'in] İran İslam Cumhuriyeti'ndeki varlığı nedeniyle liderliği ilan edilemiyor" denildi.

Belgeye göre, üye devletlerden biri, raporda yeni El Kaide liderinin İran'daki varlığına atıfta bulunulmasına itiraz etti. Bu ülkenin, uzun süredir El Kaide'ye verdiği desteği reddeden İran olduğu sanılıyor. Ancak 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından ABD tarafından Afganistan'ın işgal edilmesiyle birlikte pek çok El Kaide üst düzey üyesinin ve ailelerinin İran'a sığındığı yaygın olarak biliniyor.

BAŞINA 10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONDU

Guardian'da yer alan habere göre, İran'daki El Kaide üyelerinin durumu hiçbir zaman tam olarak netlik kazanmadı ve geldikleri günden bu yana geçen 20 yıl boyunca durumları değişiklik gösterdi. Bazılarının uzun süre çeşitli şekillerde gözaltında tutulduğu, bazılarına ise önemli özgürlükler tanındığı görüldü. Bu kişiler arasında 2011 yılında ABD özel kuvvetleri tarafından Pakistan'da öldürülen El Kaide'nin kurucusu Usame bin Ladin'in ailesinin üyeleri de bulunuyor.

Adil, Batılı yetkililer tarafından, İslamcı radikal çevrelerde kendisine büyük saygı kazandıran kanıtlanmış organizasyon yeteneği ve kararlılığıyla zorlu bir tehdit olarak görülüyor. Aşırılık yanlısı kariyerine 1980'lerde Mısır İslami Cihad örgütünde başlayan Adil, 1998'de Doğu Afrika'daki ABD elçiliklerine düzenlenen ve El Kaide'nin uluslararası terör kampanyasını başlatan saldırılardan sorumlu tutulmuştu. ABD Adalet Bakanlığı tutuklanmasını sağlayacak bilgi için başına 10 milyon dolar ödül koymuştu.

"Şİİ KARŞITLIĞINDAN UZAKLAŞTILAR..."

Öte yandan, El Kaide son yıllarda IŞİD'in benimsediği şiddetli Şii karşıtı söylemden uzaklaşmış olsa da, ideolojisinin kökleri hâlâ sert mezhepçi inanç ve uygulama kodarına dayanıyor. Örgüt, Şii Müslümanları sapkın ve Sünni çoğunluğun düşmanı olarak görüyor. İran nüfusunun çoğunluğunun Şii Müslümanlardan oluştuğu biliniyor.