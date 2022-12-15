ABD'den El Kaide hamlesi: Bilgi verene 5 milyon dolar ödül
ABD, El Kaide terör örgütünün Yemen'deki elebaşlarından Ebu Eymen el-Mısri olarak da bilinen İsam el-Benna hakkında bilgi sağlayanlara 5 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.
ABD Yemen Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Adalet için Mücadele Programı kapsamında, Ebu Eymen el-Mısri olarak bilinen İsam el-Benna hakkında bilgi karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini bildirdi.
Açıklamada, el-Benna'nın merkezi Yemen'de olan Arap Yarımadası'ndaki El Kaide terör örgütünün elebaşlarından olduğu kaydedildi.
El Kaide, Yemen'de zaman zaman terör saldırıları düzenliyor. ABD de Yemen'deki El Kaide unsurlarının bulunduğunu iddia ettiği noktalara silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) operasyonlar gerçekleştiriyor.
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