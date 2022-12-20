İstanbul’da IŞİD, El Kaide, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul’da IŞİD, El Kaide, HTŞ terör örgütlerine operasyon düzenlendi. 7 ilçede 11 farklı adrese yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
20 Aralık 2022 Salı, 09:21
İstanbul’da IŞİD, El Kaide, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı
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İstanbul Emniyet  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden IŞİD, El Kaide, HTŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda bu örgütlerle ve örgütlerin çatışma bölgeleriyle bağlantısı olan bazı kişilerin, örgüte yakın kişilerle iletişim halinde olduklarını belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen polis, 7 ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürüldü.


IŞİD El Kaide

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