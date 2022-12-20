İstanbul’da IŞİD, El Kaide, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı

20 Aralık 2022 Salı, 09:21

İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden IŞİD, El Kaide, HTŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda bu örgütlerle ve örgütlerin çatışma bölgeleriyle bağlantısı olan bazı kişilerin, örgüte yakın kişilerle iletişim halinde olduklarını belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen polis, 7 ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürüldü.