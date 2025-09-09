Cumhuriyet Gazetesi Logo
BM Filistin Özel Raportörü duyurdu: Küresel Sumud Filosu'na saldırı!

BM Filistin Özel Raportörü duyurdu: Küresel Sumud Filosu'na saldırı!

9.09.2025 07:57:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
BM Filistin Özel Raportörü duyurdu: Küresel Sumud Filosu'na saldırı!

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya hesabından, İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"GEMİNİN BİR KISMI ALEV ALDI"

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle düzenlenen Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine dronlu saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgiye göre, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde" ifadelerini kullandı.

Liman bölgesinde güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, limanı araç ve insan girişine kapattı.

Saldırıya ilişkin Tunus makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

TUNUS'TAN 10 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ HAREKET ETMEYİ PLANLIYOR

İspanya'dan yola çıkan gemilerin 7 Eylül'de Tunus açıklarına varmasının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Nevvar, "İspanya'dan tüm teknelerin ulaşması yaklaşık iki gün sürecek. İspanya'dan gelen tekneler, Tunus'tan katılacak teknelerle beraber çarşamba günü Tunus’tan yola çıkacak. İtalya açıklarında buradan katılacak teknelerle beraber Gazze’ye yolculuğumuz devam edecek" demişti.

Tunus’tan Küresel Sumud Filosuna katılmak üzere aralarında onlarca Türkün de olduğu farklı ülkelerden ve Tunuslu 150 civarında aktivist 1 Eylül’den bu yana teknelere binmek üzere hazırlanıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

İlgili Konular: #saldırı #gemi #gazze

İlgili Haberler

İsrail ordusu Gazze'yi kuşattı... Can kaybı artıyor
İsrail ordusu Gazze'yi kuşattı... Can kaybı artıyor İsrail ordusu, yoğun bombardıman altındaki Gazze kentini tamamen kuşatma altına aldı. İsrail güvenlik kaynakları, şehrin işgal sürecinin kısa sürede tamamlanamayacağını belirtirken, Filistinli sağlık yetkilileri son 24 saatte 119 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Netanyahu, işgal planını devreye sokmuştu... Gazze kentinden 100 bin Filistinliyi sürgün ettiklerini açıkladı!
Netanyahu, işgal planını devreye sokmuştu... Gazze kentinden 100 bin Filistinliyi sürgün ettiklerini açıkladı! İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi işgal için yürüttükleri saldırıları hem kent merkezinde hem de dış mahallerinde şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunurken, şimdiye dek 100 bin Filistinliyi sürgün ettiklerini söyledi.
İsrail’den Gazze’ye şiddetli saldırı tehdidi
İsrail’den Gazze’ye şiddetli saldırı tehdidi İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarını genişletmeye hazırlandığını belirterek bugün kente şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.