BM: Gazze Şeridi yaşama uygun olmayan bir yere dönüşüyor
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, İsrail'in 3 ayı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'nin "yaşama uygun olmayan bir yere dönüştüğünü" söyledi.
BM'nin haber sitesi "UN News"e röportaj veren UNRWA Sözcüsü Ebu Hasene, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 1,9 milyon yerinden edilmiş insan bulunduğunu ve bunların yaklaşık 1,4 milyonunun UNRWA'ya bağlı 155 okul ve barınma merkezinde kaldığını kaydetti.
"Gazze Şeridi dünyadaki en kötü yer ve yaşam için uygun olmayan bir yere dönüşüyor." ifadelerini kullanan Ebu Hasane, Gazze Şeridi'nde yaşayanların güneydeki Refah'a doğru itildiğini ve kent nüfusunun yerinden edilen Filistinlilerle 1,4 milyona ulaştığını aktardı.
Ebu Hasane, Refah'taki nüfusun ilerleyen saatlerde 1 buçuk milyona ulaşacağı öngörüsünde bulunarak, UNRWA merkezlerinin söz konusu nüfusu karşılayabilecek kapasitesinin bulunmadığı ve bölgenin "patlamanın eşiğine" geldiği konusunda uyarıda bulundu.
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