BM Genel Kurulu'nda Gazze kararı: Tasarı kabul edildi

Yayınlanma: 12.12.2024 - 08:14

Güncelleme: 12.12.2024 - 08:14

Filistin tarafından sunulan tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 9 "hayır" ve 13 "çekimser" oyuna karşı 158 "evet" oyuyla kabul edildi.

Kararda, tarafların tutukladıkları kişilere ilişkin uluslararası hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirilmesi talep edilirken, bu kapsamda keyfi olarak tutuklananların ve alıkonulan cesetlerin bırakılması istendi.

Gazze Şeridi'ndeki sivillerin hayati öneme sahip temel hizmetlere ve insani yardıma derhal erişimlerinin sağlanması istenilen kararda, Filistinlilerin aç bırakılmasına yönelik her türlü çabanın reddedildiği ve insani yardımın tam, hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde, BM koordinasyonunda ve geniş ölçekli olarak Gazze Şeridi'ne girişi, tüm ihtiyaç sahibi Filistinli sivillere, özellikle kuşatma altındaki kuzey Gazze'de acil insani yardıma ihtiyaç duyan sivillere ulaştırılması talep edildi.

Kararda, sivillerin korunması gerektiğinin altı çizilirken, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2735 sayılı kararı uyarınca derhal kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması, Filistinli mahkumların takası, öldürülen esirlerin kalıntılarının iadesi, Gazze'nin tüm bölgelerinde, kuzey de dahil olmak üzere Filistinli sivillerin evlerine ve mahallelerine dönüşü ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesinin "koşulsuz ve gecikmeksizin" uygulanması talep edildi.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki insani müdahalenin temel taşı olduğu vurgulanan kararda, Ajans'ın görev alanını zayıflatmaya yönelik eylemler reddedildi. Genel Sekreter’in ve Ajans’ın tarafsızlık ilkesine uyum sağlama mekanizmalarına yönelik bağımsız inceleme tavsiyelerini uygulama taahhüdü memnuniyetle karşılanırken, tüm taraflar UNRWA’nın Genel Kurul tarafından verilen yetkisi uyarınca görevini tüm faaliyet alanlarında yerine getirmesini sağlamak için destek olmaya ve insani ilkeler ile uluslararası insancıl hukuka uymaya çağırıldı.

Hesap verilebilirliğin önemine işaret edilen kararda, bu bağlamda BM Genel Sekreterinin İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile işbirliği içinde hesap verilebilirliğin uygulanmasına ilişkin yazılı öneriler sunması istendi.

Kararda, Gazze Şeridi’nin Filistin Devleti’nin bir parçası olduğu ve iki devletli çözüm vizyonuna kararlı bağlılık yinelenirken, Gazze Şeridi’nde demografik veya toprak değişikliği girişimleri ile özellikle Gazze Şeridi’nin topraklarının küçültülmesine yönelik eylemler reddedildi.

Gazze Şeridi’nin Batı Şeria ile Filistin Yönetimi altında birleştirilmesi gerektiğinin altı çizilen kararda, "Genel Sekreter’den, kararın uygulanmasına ilişkin yazılı bir değerlendirmeyi kararın kabulünden itibaren üç hafta içinde sunması talep edilir" denildi.

Kararda, ayrıca Genel Sekreter’den, kararın kabulünden itibaren 60 gün içinde Gazze’nin kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarına yönelik bir değerlendirme, ihtilafın Gazze üzerindeki insani, sosyal ve ekonomik sonuçlarının ayrıntıları ve BM sisteminin Gazze’ye ilişkin çalışmalarının genel bir değerlendirmesi ile bu çalışmalar arasındaki koordinasyonu güçlendirme önerilerini içeren kapsamlı bir yazılı rapor sunması talep edildi.