BM Genel Merkezi'nde koronavirüs paniği
Yapılan açıklamada, Antoni Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric ve onunla birlikte çalışan birkaç üst düzey diplomatın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antoni Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, Coivd-19'a yakalandı. Dujarric’in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Genel Sekreter Guterres de evden çalışmaya başladı.
BM Genel Sekreteri Guterres, bir haftadan kısa bir süre içerisinde ikinci kez Covid-19 testi pozitif olan bir kişiyle yakın temasta bulunmuş oldu. Yapılan açıklamada,Sözcü Dujarric ve onunla birlikte çalışan birkaç üst düzey diplomatın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Dujarric, basın mensuplarına gönderdiği e-postayla yaptığı bilgilendirmede, rutin test sonucunda kendisinde Covid-19'a rastlandığını açıkladı.Sözcü, üç doz aşı yaptırdığını ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini ifade etti.
BM Genel Sekreteri Sözcüsü son olarak salı günü günlük basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkmıştı.
-Amerika'nın Sesi
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