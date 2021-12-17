BM Genel Merkezi'nde koronavirüs paniği

17 Aralık 2021 Cuma, 00:00

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antoni Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, Coivd-19'a yakalandı. Dujarric’in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Genel Sekreter Guterres de evden çalışmaya başladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, bir haftadan kısa bir süre içerisinde ikinci kez Covid-19 testi pozitif olan bir kişiyle yakın temasta bulunmuş oldu. Yapılan açıklamada,Sözcü Dujarric ve onunla birlikte çalışan birkaç üst düzey diplomatın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dujarric, basın mensuplarına gönderdiği e-postayla yaptığı bilgilendirmede, rutin test sonucunda kendisinde Covid-19'a rastlandığını açıkladı.Sözcü, üç doz aşı yaptırdığını ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü son olarak salı günü günlük basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkmıştı.

-Amerika'nın Sesi