BM Genel Sekreteri ABD’nin İran’a karşı tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini vurguladı
BM Genel Sekreteri Guterres, BMGK’nin 2231 kararının uygulanmasına dair hazırladığı 13. raporunda ABD’nin İran’a karşı tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini vurguladı.
BM Genel Sekreteri BMGK’ye sunduğu raporda ABD’nin İran’a karşı tek taraflı nükleer yaptırımların kaldırılması gerektiğini ve İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) ekonomi avantajlarından yararlanması gerektiğini vurgulayarak ABD’nin İran’ın petrolüne ilişkin yaptırımlarını kaldırarak KOEP’in yenilenmesi sürecini kolaylaştırması isteğini tekrarladı.
Guterres aynı zamanda İran’ın karşı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşılık olarak attığı nükleer adımları da üzücü olarak nitelendirdi.
BM Genel Sekreteri söz konusu raporda Batılı ülkeler ve aynı zamanda İsrail’in İran’ın füze programı ve 2231 kararının ihlal edilmesine ilişkin iddialarını da bulunduruyor.
İran haber ajansı IRNA'nın haberine göre bu raporda batılı ülkelerin bölgesel meseleleri gündeme geçirme çabası başarısız kaldı ve Guterres tarafından söz konusu iddialara dair bir sonuç çıkarılmadı. Batılı ülkelerin bu iddiaları arasında İran’ın Yemen’e füze gönderdiği iddiası da yer alıyordu.
BM 2231 kararına göre her 6 ayda bir BM Genel Sekreteri’nin raporu BMGK oturumunda sunulacak ve İran İslam Cumhuriyeti’nin New York’taki Temsilcisi konuşma yapacak.
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