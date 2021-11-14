BM Genel Sekreteri Guterres: "İklim felaketinin kapısını çalıyoruz"
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kırılgan gezegenimiz pamuk ipliğine bağlı. Hala iklim felaketinin kapısını çalıyoruz" dedi.
Guterres, İskoçya'nın Glasgow kentinde iki haftadır devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) kapanış konuşmasını yaptı.
Konferansta katılımcıların iklim değişikliği konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Guterres, "Ancak ne yazık ki kolektif siyasi irade bazı derin çelişkileri aşmaya yetmedi." diye konuştu.
Genel Sekreter, küresel ısınmada 1,5 derece hedefini canlı tutmak için harekete geçmek gerektiğini vurgulayarak, "Kırılgan gezegenimiz pamuk ipliğine bağlı. Hala iklim felaketinin kapısını çalıyoruz." uyarısında bulundu.
Fosil yakıt sübvansiyonlarının sona ermesi, kömürün aşamalı olarak kaldırılması ve gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için 100 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhüdünün yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden Guterres, konferansta bu hedeflere tam ulaşılamadığını söyledi.
Guterres, "Bir günde veya bir konferansta hedefimize varamayacağız. Ama oraya ulaşabileceğimizi biliyorum. Hayatımızın kavgasını veriyoruz. Asla pes etmeyin. Asla geri çekilmeyin. İlerlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.
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