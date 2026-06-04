BM Güvenlik Konseyi’nin yeni üyeleri belli oldu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2027-2028 döneminde Güvenlik Konseyi’nde görev yapacak 5 yeni geçici üyeyi seçti.

Avusturya, Kırgızistan, Portekiz, Trinidad ve Tobago ile Zimbabve, 1 Ocak 2027’den itibaren iki yıl süreyle konseyde yer alacak.

Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu’nda iki sandalye için yapılan seçimde Portekiz 134, Avusturya ise 131 oy alarak Güvenlik Konseyi’ne seçildi.

Konsey üyeliği için yoğun lobi faaliyeti yürüten Almanya ise 104 oyda kalarak üçüncü sırada yer aldı ve seçimi kaybetti.

KIRGIZİSTAN İLK KEZ KONSEYDE

Asya-Pasifik Grubu’ndaki sandalye için Kırgızistan ile Filipinler yarıştı.

Oylama dört tura uzarken, Kırgızistan son turda 142 oy alarak gerekli üçte iki çoğunluğu sağladı.

Kırgızistan böylece tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi’ne geçici üye seçildi. Filipinler ise 49 oyda kaldı.

5 ÜLKE GÖREVİ DEVRALACAK

Yeni seçilen ülkelerden Zimbabve, Somali’nin; Trinidad ve Tobago, Panama’nın; Portekiz ve Avusturya ise Danimarka ve Yunanistan’ın yerini alacak.

Kırgızistan da Pakistan’dan boşalacak koltuğu devralacak.

Bahreyn, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Letonya ve Liberya ise 2027 sonuna kadar Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini sürdürecek.

GÜVENLİK KONSEYİ’NİN YETKİLERİ

BM Güvenlik Konseyi, yaptırım uygulama ve güç kullanımına izin verme gibi hukuken bağlayıcı kararlar alabilen tek BM organı olarak öne çıkıyor.

Konseyde veto yetkisine sahip 5 daimi üye bulunuyor: ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa ve Rusya. Geriye kalan 10 sandalye ise geçici üyelerden oluşuyor ve her yıl 5 yeni ülke iki yıllık süreyle konseye seçiliyor.

BM Genel Kurulu, ayrıca Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman’ı 193 üyeli Genel Kurul’un 81. dönem başkanı olarak seçti. Rahman’ın başkanlık dönemi eylülde başlayacak.