BM heyeti, Sincar Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret edecek

26 Nisan 2022 Salı, 09:52

Çin'de son yıllarda Uygur Türkleri'nin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor. Bu kapsamda BM Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 8 Mart'ta BM İnsan Hakları Konseyi'nin 48'inci oturumunda Pekin yönetimi ile BM heyetinin bölgeyi ziyaret etmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Michelle Bachelet’in Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yapması planlanan ziyaret öncesinde, hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere bir heyet ülkeye geldi.

BM İnsan Hakları Sözcüsü Liz Throssell, yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin davetiyle ülkeye giden 5 kişilik heyetin, 24 Nisan'da ülkenin güneyinde Guangcou şehrine vardığını bildirdi. Sözcü Throssell, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan heyetin Sincan'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin de yaptığı açıklamada, BM heyetinin ülkeye ulaştığını doğrularken "Yüksek Komiser'in ziyaretinin amacı karşılıklı ilişkileri ve iş birliğini teşvik etmektir. Meselenin siyasi manipülasyon amacıyla kullanılmasına karşıyız" dedi.

ÇİN'İN SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ'NDEKİ UYGULAMALARI

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde çok sayıda Uygur Türkü, kendi rızası dışında tutuluyor.

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.