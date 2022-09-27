BM İnsan Hakları Konseyi'nde 70'e yakın ülke Çin lehine oy kullandı
BM İnsan Hakları Konseyi'nin 51. oturumunda 68 ülke Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Hong Kong ve Tibet ile ilgili meselelerin Çin'in iç işleri olduğu yönünde oy kullandı ve insan hakları meselesinin siyasallaştırılmaması gerektiğini vurguladı.
Pakistan tarafından 68 devlet adına yapılan ortak açıklamada, devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin ve egemen devletlerin iç işlerine karışılmamasının uluslararası ilişkileri yöneten temel normları temsil ettiği vurgulandı.
Ortak açıklamada, tüm tarafların Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine uyması; evrensellik, tarafsızlık, objektiflik ve seçici olmama ilkelerine bağlı kalması ve her devletin halkının kendi ulusal koşullarına uygun olarak kalkınma yolunu bağımsız olarak seçme hakkına saygı göstermesi gerektiği belirtildi.
Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ve özellikle kalkınma hakkına yeterli önem atfedilmesi ve tüm insan haklarına aynı önemin gösterilmesi gerektiğine dikkat çekilen ortak açıklamada, "Bugün insanlar, aralarında Kovid-19 pandemisinin de bulunduğu birçok zorlukla karşı karşıya. Uluslararası toplum çok taraflılığı desteklemeli, dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmeli ve küresel zorluklara ortaklaşa yanıt vermeli, dünya barışını ve kalkınmasını ilerletmeli ve insan haklarını teşvik edip korumalıdır" ifadeleri yer aldı.
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