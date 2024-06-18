BM İnsan Hakları Konseyinin 56'ncı Oturumu Cenevre'de başladı

Yayınlanma: 18.06.2024 - 13:12

Güncelleme: 18.06.2024 - 13:12

BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 56'ncı Oturumu BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Türk, 2024 Dönem Başkanlığını Fas'ın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Omar Zniber'in yaptığı İHK'nin açılışında konuştu.

Açılışın savaşın yaşandığı bir dönemde yapılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Türk, marttaki Konsey oturumunun ardından dünya genelindeki çatışmaların arttığını ve sivillerin her gün öldürüldüğünü söyledi.

Türk, "2023'te İnsan Hakları Ofisi tarafından toplanan veriler, silahlı çatışmalarda sivil ölümlerinin sayısının yüzde 72 arttığını gösteriyor. Korkunç bir şekilde veriler, 2023'te öldürülen kadınların oranının bir önceki yıla göre iki katına, çocukların oranının ise üç katına çıktığına işaret ediyor" dedi.

GAZZE'DEKİ ÇATIŞMA

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Gazze'deki çatışmaların taraflarının uluslararası insan hakları ve insancıl hukuku hiçe saymasından dehşete düştüğünü belirtti. Türk, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları sonucu çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 120 binden fazla kişinin öldüğünü veya yaralandığını, Refah'a yönelik saldırılar nedeniyle neredeyse 1 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini ve insani yardım dağıtımının daha da kötüleştiğini vurguladı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki durumun kötüleştiğini, 133'ü çocuk 528 Filistinlinin öldürüldüğünü ve bunun birçok durumda hukuka aykırı cinayetler olduğuna dair ciddi endişelere yol açtığını ifade etti.

Türk, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının büyük acılara ve geniş çaplı yıkıma neden olduğunu, insani yardımların keyfi olarak reddedildiğini ve binlerce Filistinlinin keyfi olarak gözaltına alındığını belirtti. Filistinli silahlı grupların İsrailli esirleri elinde tutmaya devam ettiğini ve bunların serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, Gazze'deki çatışmalarda BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararlarına uyulması, İsrail'in işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözümün gerçeğe dönüşmesi çağrısında bulundu. Türk, Lübnan ile İsrail arasındaki gerginlikten endişe duyduğunu, Lübnan'da 401 kişinin öldüğünü ve 90 bin kişinin yerinden edildiğini, İsrail'de ise 60 bin kişinin yerinden edildiğini belirtti ve çatışmaların durdurulması çağrısını yineledi.

"UKRAYNA'NIN ELEKTRİK ÜRETİM KAPASİTESİNİN YÜZDE 68'İ YOK OLDU"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen ve Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'daki durumun daha kötüleştiğini kaydeden Türk, Rusya'nın Harkiv bölgesinde gerçekleştirdiği son kara saldırısından sivillerin etkilendiğini söyledi.

Türk, enerji altyapısına yönelik tekrarlanan büyük ölçekli saldırıların, Ukrayna'nın elektrik üretim kapasitesinin yüzde 68'ini yok ettiğini, Ukrayna konusunda 9 Temmuz'da İHK kapsamında değerlendirmelerde bulunacağını dile getirdi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana süren çatışmaların ülkeyi yok ettiğine dikkati çeken Türk, tarafların etnik çatışmaları körüklediğini, insani yardımları reddettiğini ve insan hakları savunucularını tutukladığını anlattı.

Açılış programında Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar ve diğer ülkelerin temsilcileri de hazır bulundu.

İHK'nin 12 Temmuz'a kadar devam edecek 56'ncı Oturumu kapsamında 100'den fazla rapor yayımlanacak, 50'den fazla ülkenin durumu ele alınacak ve 30'dan fazla tematik konu tartışılacak.