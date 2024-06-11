Hamas'tan BM ateşkesine yeşil ışık: “Detayları konuşmaya hazırız”

Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:57

Güncelleme: 11.06.2024 - 12:10

Hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri, Filistin’in Hamas örgütünün, Birleşmiş Milletler ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden ise ABD tarafından sunulan kararın ateşkes istediğini söyleyen Hamas için ne kadar ciddi olduklarını gösterecek bir fırsat olduğunu belirtti.

Ateşkesin detaylarının dikkatle müzakere edilmesi gerektiği üzerinde duran Abu Zuhri, İsrail hükümetinin gelecek bir ateşkese bağlı kalmasının taahhüdünün, ABD’nin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Abu Zuhri açıklamasında, “ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi kararını uygulayarak, İsrail’i derhal savaşı sona erdirmeye zorlama konusundaki taahhütlerini yerine getirme konusundaki sınavı vermelidir” ifadelerini kullandı.

“ARABULUCULARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Hamas’ın kararla ilgili akşam yaptığı açıklamada, “Hamas, Güvenlik Konseyi’nin Gazze’de tamamen geri çekilme, esir değişimi, yeniden yapılanma, yerinden edilenlerin yerleşim yerlerine geri dönüşü, Gazze Şeridi bölgesinde herhangi bir demografik değişiklik veya azalmanın reddedilmesi, ihtiyaç duyulan yardımın Şeridi'ndeki insanlarımıza ulaştırılması ve kalıcı ateşkesi onaylayan kararını memnuniyetle karşılıyor” ifadelerine yer verdi.

Hamas, açıklamasının devamında, "Halkımızın talepleri ve direnişiyle tutarlı olan bu ilkelerin uygulanması konusunda dolaylı müzakerelere girişmek için arabulucularla işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguluyor” ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Biden ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada “BM Güvenlik Konseyi, Hamas'a rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte ateşkes sağlanması yönündeki anlaşmayı kabul etmesi çağrısında bulunan kararımızı az önce kabul etti. Hamas ateşkes istediğini söylüyor. Bu anlaşma, ciddi olduklarını kanıtlamak için bir fırsat” dedi.

"UMUTLARI YEŞERTEN BİR KARAR"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas’ın ateşkes önerisini desteklemesinin “umutları yeşerten bir karar” olarak yorumlarken, Hamas yönetiminin ateşkesi desteklediğini bizzat duymak istediğini de belirtti.

Gazze’nin ateşkes sonrası geleceğinin konuşulacağı diyaloglara gelecek günler boyunca katılacak olan Blinken, “bu planların önceden oluşturulması, büyük önem taşıyor” diyerek atılacak adımların önemi vurguladı.