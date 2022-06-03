BM İnsan Hakları: Ukrayna'da 4 bin 169 sivil öldü

03 Haziran 2022 Cuma, 13:28

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ukrayna’nın işgalinin başladığı 24 Şubat’tan itibaren gerçekleşen sivil kayıp raporunu duyurdu.

OHCHR, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırısının başladığı 24 Şubat ile 1 Haziran tarihleri arasında 4 bin 169 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 bin 982 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Hayatını kaybedenlerden 1.580’inin erkek, 1.038’inin kadın, 99’unun kız çocuğu, 102’sinin erkek çocuk ve 67’sinin ise küçük çocuk olduğu bildirildi. OHCHR hayatını kaybeden 1.283’ünün cinsiyetinin tespit edilemediğini vurguladı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 2 bin 388 kişinin Donbas bölgesi olarak bilinen Donetsk ve Luhansk bölgesinden olduğunu ifade etti.

GERÇEK RAKAMLAR DAHA FAZLA

Kaydedilen sivil kayıpların çoğu, ağır topçu, roket, füze ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

OHCHR, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının geciktiğini ve birçok raporun hala doğrulanmayı beklediğini ifade ederek gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inandıklarını belirtti. Bu bölgeler arasında Mariupol (Donetsk bölgesi), İzyum (Kharkiv bölgesi) ve Popasna’nın (Luhansk bölgesi) bulunduğu kaydedildi.