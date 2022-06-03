BM İnsan Hakları: Ukrayna'da 4 bin 169 sivil öldü
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna'daki savaşta 4 bin 169 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ukrayna’nın işgalinin başladığı 24 Şubat’tan itibaren gerçekleşen sivil kayıp raporunu duyurdu.
OHCHR, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırısının başladığı 24 Şubat ile 1 Haziran tarihleri arasında 4 bin 169 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 bin 982 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Hayatını kaybedenlerden 1.580’inin erkek, 1.038’inin kadın, 99’unun kız çocuğu, 102’sinin erkek çocuk ve 67’sinin ise küçük çocuk olduğu bildirildi. OHCHR hayatını kaybeden 1.283’ünün cinsiyetinin tespit edilemediğini vurguladı.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 2 bin 388 kişinin Donbas bölgesi olarak bilinen Donetsk ve Luhansk bölgesinden olduğunu ifade etti.
GERÇEK RAKAMLAR DAHA FAZLA
Kaydedilen sivil kayıpların çoğu, ağır topçu, roket, füze ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.
OHCHR, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının geciktiğini ve birçok raporun hala doğrulanmayı beklediğini ifade ederek gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inandıklarını belirtti. Bu bölgeler arasında Mariupol (Donetsk bölgesi), İzyum (Kharkiv bölgesi) ve Popasna’nın (Luhansk bölgesi) bulunduğu kaydedildi.
Video Haberler
- Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!
- 'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı
- 'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
- Çalıştığı marangoz atölyesi önünde ölü bulundu
- Yol ortasında poşet dolu para buldu
- İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı
- Doktor, ağaçta kabloyla asılı bulundu
- Taksi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 Yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'
- Enflasyon yüzde 200'e yaklaştı
- Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, öğretmen yumrukladı
- Bakanlığın çizdiği güzergâh tepki topladı
- Galip Öztürk tutuklandı
- Gece yarısı zirvenin konusu belli oldu
- Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu