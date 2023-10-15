BM 'İnsanlık sınıfta kalıyor' dedi: Çin 'Son verin' çağrısı yaptı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 12:32

Güncelleme: 15.10.2023 - 12:32

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın, Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler ve Çin'den açıklamalar yapıldı.

BM

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Gazze'deki insani durumun "hızla devam edemez hale geldiğini" söyledi.

Griffiths, "Gazze'de elektrik, su, yakıt yok ve gıda da tehlikeli bir şekilde kıtlaşıyor" derken "İsrail'in tahliye uyarısından sonra "tıkalı, hasar görmüş yollarda güneye gitmeye çalışırlarken ailelerin bombalandıklarını" belirtti.

Griffiths ayrıca "Korkarım daha kötüsünü göreceğiz. İnsanlık sınıfta kalıyor" dedi.

ÇİN

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin meşru müdafaa kapsamını aşmaya başladığını söyledi ve "Gazze'deki insanları cezalandırmaya son verin" çağrısında bulundu.