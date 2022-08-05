BM Irak Özel Temsilcisi ile Sadr bir araya geldi: Siyasi kriz konuşuldu

05 Ağustos 2022 Cuma, 12:47

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Irak'ın Necef kentinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile görüştü.

Plasschaert, görüşme sonrası kısa bir basın açıklaması yaparak, "Sadr ile siyasi krize karşı çıkış yollarını görüştük. Sadr ile görüşmemiz olumluydu" ifadelerini kullandı.

Şii dini ve siyasi lider Sadr destekçisi binlerce kişi, oturma eylemi düzenledikleri başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de cuma namazı kılacak.

Yeşil Bölge'nin çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor.

'SADR YANLILARI YEŞİL BÖLGE'Yİ BASMIŞTI'

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.