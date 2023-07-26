BM İyi Niyet Elçisi Suudi Arabistanlı prenses, Gaziantep'te

Suudi Arabistan Prensesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İyi Niyet Elçisi Lamia bint Majid Al Saud, Gaziantep'e geldi.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 14:45
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Bir dizi ziyarette bulunmak üzere kente gelen Prenses Lamia bint Majit Al Saud, ilk olarak Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti.

Al Saud, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile baş başa görüştü.

Al Saud'un, depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inceleme yapacağı da belirtildi.


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