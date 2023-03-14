Kremlin: Tahıl Anlaşması'nın uzatılması Rusya tarafından bir iyi niyet jesti

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Tahıl Sevkıyatı Anlaşması'nın iki ay daha uzatılmasının ardından değerlendirmelerde bulunarak, bunun bir "iyi niyet jesti" olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 14:07
Kremlin: Tahıl Anlaşması'nın uzatılması Rusya tarafından bir iyi niyet jesti
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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, tahıl anlaşmasının iki ay daha uzatılmasını bir "iyi niyet jesti" olarak nitelendirdi.

Dmitri Peskov, Tahıl Sevkıyatı Anlaşması'nın uzatılmasının Moskova açısından bir "iyi niyet jesti" olduğunu, çünkü anlaşmanın Rusya'nın gıda ve gübre ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ikinci kısmının henüz "uygulanmadığını" söyledi.

Peskov, "Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen koşullar yerine getirilmedi. Anlayacağınız üzere anlaşma tek ayak üzerinde duramıyor, dolayısıyla bu elbette Rusya Federasyonu'nun bir tür iyi niyet jestidir" dedi.

Peskov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kısıtlamaların kaldırılması konusunu çözmek için bizzat sarf ettiği çabaları takdir ettiğini aktardı. 

Peskov ayrıca, Guterres'in "kolektif Batı'nın sağır duvarını aşmayı başaramadığını" dile getirdi.


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