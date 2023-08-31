BM karşıtı eylemde 48 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı eylem düzenlemek isteyen grupla polis arasında çıkan çatışmada 48 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:38
BM karşıtı eylemde 48 kişi öldü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda güvenlik güçleri, dün bir grup tarafından düzenlenmek istenen BM karşıtı gösteriye müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çıkan çatışmada 48 kişi yaşamını yitirdi.

BM ÜSLERİNE GİRME ÇAĞRISI

“Natural Judaic and Messianic Faith towards the Nations" (Milletlere yönelik doğal Yahudilik ve Mesih inancı) isimli Hristiyan-animist grup, takipçilerini BM üslerine girmeye ve barış güçlerinin ayrılmasını talep etmeye çağırmıştı.

Öte yandan, cemaat liderleri 29 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, kentteki BM yetkililerinin evlerini tespit ettiklerini ve yağmalamaya hazırlandıklarını söylemişti.


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