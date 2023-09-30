BM, Libya açıklarındaki yetkisinin süresini uzattı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya açık denizlerinde göçmen ya da insan kaçakçılığı yapıldığına yönelik şüphe uyandıran gemilerin üye ülkeler ya da bölgesel örgütler tarafından denetlenmesine ilişkin yetkinin süresini 1 yıl daha uzattı.

AA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 08:09
BM, Libya açıklarındaki yetkisinin süresini uzattı
Abone Ol google-news

Yetki süresi, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilen kararla uzatıldı.

Fransa ve Malta'nın kaleme aldığı karar için Rusya çekimser oy kullandı.

BMGK'nin süresini 1 yıl daha uzattığı yetki kararı, Libya açık denizlerinde göçmen ya da insan kaçakçılığı yapıldığına yönelik makul şüphe uyandıran durumlarda gemilerin üye ülkeler ya da bölgesel örgütler tarafından denetlenmesine imkan veriyor.

Bu konudaki ilk karar, 9 Ekim 2015'te alınmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, insan ve göçmen kaçakçılığına ilişkin son raporlarında, Akdeniz'den Avrupa'ya geçen göçmen sayısında bir önceki döneme göre yüzde 51 artış olduğunu ifade etmişti.

BM, Libya'da kaçakçılık, zorla çalıştırma ve göçmen kaçakçılığı gibi faaliyetlerin bir "iş modeline" dönüştüğü değerlendirmesinde bulunmuştu.


Player Alanı
BM libya

İlgili Haberler

Libya'daki sel felaketinin boyutu açıklandı: On binlerce ölü ve kayıp var

Libya'daki sel felaketinin boyutu açıklandı: On binlerce ölü ve kayıp var
Dünya Sağlık Örgütü: Libya'nın Derne kentinde hala 9 bin kişi kayıp

Dünya Sağlık Örgütü: Libya'nın Derne kentinde hala 9 bin kişi kayıp
Libya'da 'bölünmüşlük' vurgusu: Sel felaketine müdahaleyi engelliyor

Libya'da 'bölünmüşlük' vurgusu: Sel felaketine müdahaleyi engelliyor

En Çok Okunan Haberler