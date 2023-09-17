Libya'da 'bölünmüşlük' vurgusu: Sel felaketine müdahaleyi engelliyor

Yayınlanma: 17.09.2023 - 09:35

Güncelleme: 17.09.2023 - 09:36

Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Menfi başkent Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yanı sıra afete müdahalede görevli bakanlarla görüştü.

Görüşmede, ülkedeki sel sonrasında "Derne ve Cebel el-Ahdar şehirleri başta olmak üzere Libya'daki kurum ve kuruluşların felaketle mücadele etme çabaları" ele alındı.

Menfi, "Derne'nin eski haline dönmesi için yolsuzluk, krizlerin istismar edilmesi ve yardımların engellenmesi meseleleri dahil gerçekçi çözümlere ve etkili mekanizmaların kurulmasına ihtiyacımız var" dedi.

"Krizlere müdahale edilmesi ve uluslararası işbirliği yapılması için Libya'da birleşik kurum ve kuruluşlara ihtiyacımız var" ifadesini kullanan Menfi, bölünmenin kurtarma çabalarını engellediğini aktardı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükûmeti faaliyetlerine devam ederken ülkenin doğusundaki Tobruk şehrinde bulunan Temsilciler Meclisinin hükûmet ataması ülkede kurumlar arası ikiliğe sebep oldu.

Ulusal Birlik Hükûmeti, iktidarı Libya'da seçimler yapıldıktan sonra yeni kurulacak hükumete devretmeyi şart koşuyor.