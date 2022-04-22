BM: Rusya'nın eylemleri 'savaş suçu' teşkil edebilir

22 Nisan 2022 Cuma, 14:40

Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik eylemlerine Birleşmiş Milletler'den kritik bir açıklama geldi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in açıklamasını okudu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet açıklamasında, "Bu 8 hafta boyunca uluslararası insancıl hukuk sadece göz ardı edilmekle kalmadı, görünüşe göre bir kenara atıldı" ifadesini kullandı.

'SAVAŞ SUÇU TEŞKİL EDEBİLİR'

Yüksek Komiser Bachelet, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının sivillerin hayatını mahvettiğine, ülkenin insani krize sürüklendiğine işaret ederek, tüm tarafları uluslararası insan hakları hukukuna saygı göstermeye çağırdı.

Bachelet ayrıca , Rus ordusunun Ukrayna'da ayrım gözetmeksizin sivil bölgeleri bombaladığını, sivilleri öldürdüğünü, hastane ve okul gibi sivil altyapıyı harap ettiğini belirterek, bu eylemlerin savaş suçu teşkil edebileceğini belirtti.

UKRAYNA ORDUSUNA DA SUÇLAMA GELDİ

Yüksek Komiser Bachelet, Ukrayna'daki BM İnsan Hakları İzleme Misyonu'nun (HRMMU) da ülkenin doğusunda Ukrayna silahlı kuvvetlerinin sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarda bulunduğunu, sivil kayıplara ve sivil nesnelere zarar veren silahlar kullandığını belgelediğini açıkladı.

Bechelet, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 24 Şubat-20 Nisan arasında en az 2 bin 345 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 919 sivilin yaralandığını bildirerek, sivil kayıpların yüzde 92,3'ünün Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgelerde meydana geldiğini kaydetti.

Bachelet ayrıca, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceğini vurguladı.

BUÇA'DAKİ DURUMA DEĞİNDİ

Bachelet, Buça'daki duruma değinerek, BM İnsan Hakları çalışanlarının Buça'da 9 Nisan'da yaptığı bir görev esnasında, yargısız infaz da dahil olmak üzere 50 sivilin öldürüldüğünü belgelediğini aktardı. Bachelet, "En az 3 bin sivilin tıbbi bakım alamamaları ve çatışmalar sırasında sağlıkları üzerindeki baskı nedeniyle öldüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

'SAVAŞ SUÇLARINI RUSYA İŞLİYOR'

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Savaş suçlarına sadece Rusya mı bulaştı?" şeklindeki sorusuna, "Ukrayna'da savaş suçlarının işlendiğine dair kanıtlar artıyor. Bunlara hedef gözetmeksizin nüfusun yoğun olduğu yerlere yapılan bombardımanlar, sivillerin yargısız infaz edilmesi de dahil. Bu ihlallerin büyük bir kısmı Rus güçlerince yapıldı" yanıtını verdi.

Shamdasani ayrıca, kendilerine, 300 kadar sivilin Rus kuvvetlerince yargısız infaza tabi tutulduğuna dair iddialar ulaştığını da sözlerine ekledi.