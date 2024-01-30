BM temsilcisi Kıbrıs'ta: Hedefi müzakere

Yayınlanma: 30.01.2024 - 15:02

Güncelleme: 30.01.2024 - 15:02

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yeni Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın, bölünmüş adada müzakerelerin durmasına sebep olan açmazın çözülmesi için temaslara başladığı belirtildi.

Eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Holguin, 5 Ocak'ta resmen göreve atanmasından bu yana adaya ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Temsilci, adada kalıcı çözüm için müzakereleri başlatmayı hedefleyen temaslarda bulundu.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Holguin, Kolombiya'da 2016'da varılan barış anlaşmasıyla sonuçlanan iç savaşa ithafen, "50 yıl savaşta kalmış bir ülkeden geliyorum. Bence işbirliği yapabilir ve Kıbrıs'ta iyi bir sonuç için elimden geleni ortaya koyabilirim" dedi.

Holguin, ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Temsilci, daha sonra iki taraftan da sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

Holguin görüşmelerle ilgili olarak, "Ne kadar az şey söylersem o kadar çalışabilirim" dedi.