BM Türkiye üzerinden Suriye'ye gidecek yardımı onayladı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:41

Güncelleme: 10.01.2023 - 09:41

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık dört milyon kişiye altı ay daha insani yardım gönderilmesini Pazartesi günü oybirliğiyle onayladı.

Reuters'ın haberine göre, Suriyeli yetkililer insani yardıma onay vermediği için 15 üyeli güvenlik konseyinin yetki vermesi gerekiyordu. Suriye'deki muhaliflerin kontrolü altındaki bölgeye 2014 yılından bu yana gıda, ilaç ve barınma yardımı Türkiye üzerinden gönderiliyor.

Batı ile Rusya arasında Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle gerilen ilişkilere rağmen konsey, Pazartesi günü oybirliğiyle karar alarak Türkiye üzerinden Suriye'ye yapılan yardımlara onay verilip verilmemesine yönelik genellikle yaşanan tartışmaların önüne geçmiş oldu. Geçen yıl Temmuz'da, konsey üç kere oylamaya giderek insani yardımın sona ermesinden ancak iki gün sonra karar alabilmişti.

BM'nin insani yardımları uzatılmasaydı bugün sona erecekti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia teklifi desteklemek içn attıkları adımı "zor karar" olarak nitelerken bunun Rusya'nın konumunun değişmiş olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı destekleyen Rusya ise BM operasyonunun Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini iddia ediyor.

Güvenlik Konseyi 2014'te Irak, Ürdün ve Türkiye'nin iki bölgesinden Suriye'de muhaliflerin kontrolünde olan bölgeye yardım gönderilmesini onaylamıştı. Ancak veto hakkı olan Rusya ve Çin, onaylanan rota sayısını Türkiye sınırında yalnızca bir noktaya kadar indirmişti.

ABD, İngiltere ve Fransa insani yardımın bir yıl uzatılmasının gerekli olduğunu ve Temmuz'da tekrar toplanacak konseyin bunu değerlendirmesi gerektiğini açıkladı.