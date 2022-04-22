BM, Ukrayna'da savaş suçu işlendiğini açıkladı
Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'da yargısız infaz belirtileri de dahil olmak üzere ayrım gözetmeksizin bombardımanlar gerçekleştiğini ve Ukrayna'nın da aynı eylemlerde bulunduğunu açıkladı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri (OHCHR) Michelle Bachelet yaptığı açıklamada,
"Rus ordusunun insan ayrımı olmadan yerleşim yerlerini bombaladı, sivilleri öldürdü, hastaneleri, okulları ve sivillerin yaşadığı binaları tahrip etti. Bunlar savaş suçu teşkil edebilecek eylemler" ifadesinde bulundu.
Bachelet, "Mariupol gibi yoğun çatışma bölgelerinde yaşanan dehşetler gün yüzüne çıktıkça, gerçek rakamların çok daha yüksek olacağını biliyoruz [...] Daha önce Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen bölgelerde sivillerine yönelik gerçekleştirilen yargısız infazların boyutu da ortaya çıkıyor. Kanıtların ve ölülere ait delillerin korunmasının yanı sıra işgal mağdurlarının ve yakınlarının psikolojik olmak üzere başka yardımlarda da yapılmalıdır." açıklamalarına ekledi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı 24 Şubat tarihinden itibaren toplamda 2345 ölü ve 2919 yaralı olduğunu bildirdi
Rusya, işgal için, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve "azınlığı azaltmak" için "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendiriyor ve sivilleri hedef aldığını veya bu tür savaş suçları işlediğini reddediyor.
Video Haberler
- TKP'li Okuyan'dan 'mülteci krizi' yorumu
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 DAİRE'DE BÜYÜK HASAR OLDU
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
- Ekipler devrede: İstanbul'da 'Kinder' denetimi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Karanlıkta basın toplantısı
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Kulüpler Birliği'nden sabaha karşı flaş açıklama!
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- 'Donanmayı küçük düşürüyor...'
- Yeni parti transferi tartışma yarattı
- Soylu'dan müzik yasağına ilişkin açıklama