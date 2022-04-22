BM, Ukrayna'da savaş suçu işlendiğini açıkladı

22 Nisan 2022 Cuma, 18:05

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri (OHCHR) Michelle Bachelet yaptığı açıklamada,

"Rus ordusunun insan ayrımı olmadan yerleşim yerlerini bombaladı, sivilleri öldürdü, hastaneleri, okulları ve sivillerin yaşadığı binaları tahrip etti. Bunlar savaş suçu teşkil edebilecek eylemler" ifadesinde bulundu.

Bachelet, "Mariupol gibi yoğun çatışma bölgelerinde yaşanan dehşetler gün yüzüne çıktıkça, gerçek rakamların çok daha yüksek olacağını biliyoruz [...] Daha önce Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen bölgelerde sivillerine yönelik gerçekleştirilen yargısız infazların boyutu da ortaya çıkıyor. Kanıtların ve ölülere ait delillerin korunmasının yanı sıra işgal mağdurlarının ve yakınlarının psikolojik olmak üzere başka yardımlarda da yapılmalıdır." açıklamalarına ekledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı 24 Şubat tarihinden itibaren toplamda 2345 ölü ve 2919 yaralı olduğunu bildirdi

Rusya, işgal için, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve "azınlığı azaltmak" için "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendiriyor ve sivilleri hedef aldığını veya bu tür savaş suçları işlediğini reddediyor.