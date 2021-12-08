BM: Uluslararası toplum dünyada barışı sağlamak konusunda yetersiz

08 Aralık 2021 Çarşamba, 14:45

Grandi, BM Güvenlik Konseyi'ndeki bilgilendirme toplantısında, giderek daha kıt ve birbirinden uzak görünen siyasi çözümlerin yokluğunda, şiddetli çatışmalara yakalanan insanlar üzerindeki sonuçların gittikçe daha ciddi olmaya devam ettiğini ifade ederek uluslararası toplumun dünyada barışı sağlamak konusunda yetersiz kaldığını dile getirdi.

Grandi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ofisinin ve diğer kuruluşların, insani destek, barınma ve güvenlik sağlamaya çalışarak, sınırları aşarak ve kendi ülkelerinde yerinden edilen yaklaşık 84 milyon mülteciyle ilgilendiğini aktardı.

"İŞ BİRLİĞİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARINDAKİ İLERLEME KONUSUNDA ÇOK İYİMSER DEĞİLİM"

Bağışçıların BMMYK'nin 2022'deki çalışmalarını desteklemek için 1 milyar dolardan fazla bağışta bulunduğu Cenevre'den BM temsilcileriyle bir araya gelen Grandi, bu önemli desteği memnuniyetle karşıladığını ancak vaatlerin, çatışmalar, iklim değişikliği ve yeni tip koronavirüs salgınıyla artan zorlukları büyük ölçüde desteklemek için yeterli olmayacağını belirtti.

Grandi, BMMYK'nin gelecek yıl 136 ülke ve bölgedeki faaliyetlerini sürdürebilmesi için yaklaşık 9 milyar dolar talep ettiğini, bu paranın neredeyse yarısının, özellikle Orta Doğu ve Afrika'da rekor sayıda zorla yerinden edilmiş insana ve ayrıca Yemen, Afganistan, Etiyopya, Myanmar, Venezuela ve ötesinde evlerinden kaçan milyonlarca kişiye yardım etmek gibi acil durumlar için olduğunu kaydetti.

Yeni yılda milyonlarca mülteci ve yerinden edilmiş insan için herhangi bir umut görüp görmediği sorusunu cevaplayan Grandi, şunları ifade etti:

"Her yerde umut görüyorum, eğer gerekenler yapılırsa. Soru şu ki bunlar yapılacak mı? Devletler bu sorunları çözmek için daha fazla iş birliği yapacak mı? Çözümler için daha fazla kaynak ayrılacak mı? İnsani operasyonların tarafsızlığı ve güvenliği sağlanacak mı? Bu konularda, özellikle iş birliği ve çözüm arayışlarındaki ilerleme konusunda çok iyimser değilim."