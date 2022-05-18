BM uyardı: Irak sokakları karışmak üzere

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:07

BM Irak Özel Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı Irak sunumunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

Jeannine Hennis-Plasschaert, ülke sorunlarının çözüme kavuşturulamadığına işaret ederek, "Irak sokaklarının karışmak üzere" olduğunu söyledi.

Hennis-Plasschaert, seçimlerin üzerinden yaklaşık 7 ayın geçmesine karşın hükümetin kurulamadığını vurgulayarak, Irak politikasının sürekli kendini tekrar eden bir yapıda olduğunu belirtti.

Plasschaert, Iraklı siyasilerin hükümetin kurulamaması bahanesinin arkasına sığınmaması gerektiğini kaydederek, "Asıl mesele kaçırılıyor" dedi.

'HALKIN ÖFKESİ TAŞABİLİR'

Jeannine Hennis-Plasschaert, siyasi çıkmazın yanı sıra sokaklarda silahlı grupların roket fırlatması gibi şiddet eylemlerinin hesabının sorulmadığı yorumunu yaparak, "Sıradan insanlar acı çekiyor. Halkın öfkesi her an taşabilir" ifadelerini kullandı.

Hennis-Plasschaert, hükümet kurma görüşmelerinde uzlaşı ve diyalog çağrısı yaparak, "Irak'ta herhangi bir pazara gidin, halk size ulusal çıkarların, kaynakların kontrolü ve güç oyunlarının gölgesinde kaldığını söyleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

'İHTİLAFLAR YASAL MEKANİZMAYLA ÇÖZÜLMELİ'

Hennis-Plasschaert, Bağdat hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ihtilafların yasal bir mekanizmayla çözüme kavuşturulmasının gerekliliğini savunarak, "Bu konuda iki tarafla da görüştükten sonra bir çıkış yolu olduğuna inanıyorum" dedi.

Plasschaert, terör örgütü PKK'nın tehdit olmaya devam ettiği Sincar'daki durumuna değinerek "bölgenin dış güçler ve iç bozguncuların mücadele alanına dönüştüğü" değerlendirmesinde bulundu.