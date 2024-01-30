BM yardımları nedir? Finansmanı neden askıya alındı?

UNRWA'nın nasıl işlediğini ve nasıl finanse edildiğini inceledik.

UNRWA NEDİR?

UNRWA, BM'nin Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım kuruluşu.

Kuruluş Gazze, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve Ürdün'deki yaklaşık 5,9 milyon Filistinli mülteci için okul, sosyal hizmetler ve sağlık merkezleri işletiyor ve bölgeye gıda yardımı yapıyor.

NE ZAMAN KURULDU?

UNRWA, İsrail'in 1948'deki kuruluşundan bir yıl sonra, 1949'da Filistinli mültecilere yardım etmek amacıyla kuruldu.

Filistinlilerin 'Nakba' ya da 'felaket' diye adlandırdıkları 1948 savaşında yaklaşık 750 bin Filistinli topraklarından kaçtı ya da göç etmeye zorlandı.