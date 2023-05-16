BM'de ilk kez Nekbe anması

Yayınlanma: 16.05.2023 - 10:53

Güncelleme: 16.05.2023 - 10:53

İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği Nekbe Günü'nün 75. yıl dönümünde ilk kez ABD’nin New York kentinde bulunan BM binasında anma töreni düzenlendi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın açılış konuşmasını yaptığı törende, canlı performanslar, fotoğraflar, videolar ve görgü tanıklarının anlatımları yer aldı.



“İSRAİL, İŞGALİNİ VE FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK SALDIRGANLIĞINI SÜRDÜRÜYOR”

Abbas konuşmasında, İsrail'e Filistinlilere yönelik "saldırganlığını" sona erdirmesi ve İsrail’in Birleşmiş Milletler'den uzaklaştırılması çağrısında bulunarak, "Bugün resmi olarak, uluslararası hukuk ve uluslararası kararlar uyarınca İsrail'in bu kararlara saygı duymasını veya İsrail'in BM üyeliğini askıya almasını talep ediyoruz” dedi.

İsrail'i Birleşmiş Milletler'e olan "yükümlülüklerini ve üyeliğinin ön koşullarını asla yerine getirmemekle" suçlayan Abbas, İsrail ile ilgili BM Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen "yaklaşık bin kararı" sayarak, "Bugüne kadar tek bir karar uygulanmadı" ifadelerini kullandı. Abbas, Nekbe'nin "1948'de başlamadığını ve bu tarihten sonra da durmadığını" sözlerine ekledi. Abbas, “İsrail, işgalini ve Filistin halkına yönelik saldırganlığını sürdürüyor. Nekbe'yi inkar etmeye devam ediyor ve Filistinli mültecilerin anavatanlarına dönüşüne ilişkin uluslararası kararları reddediyor" dedi.

“ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI”

BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise yaptığı açıklamada, BM'nin İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin "uluslararası hukuka aykırı" olduğu için sona ermesi gerektiği yönündeki "açık pozisyonunu" yeniden teyit etti.



İSRAİL’İN ÇAĞRISI ÜZERİNE 44 ÜLKE TÖRENE KATILMADI

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, diğer ülkelerin temsilcilerine Nekbe Günü anmasına katılmamalarını isteyen bir mektup yazdı. Erdan mektubunda, “Uluslararası bir örgütün üye devletlerden birinin kuruluşunu bir felaket damgalayabileceği düşüncesi hem dehşet verici hem de tiksindirici. Bu sadece Yahudi nefretine göz yummakla kalmıyor, aynı zamanda Filistinlilere karalayıcı söylemlerini yaymak için uluslararası organları sömürmeye devam etmeleri için yeşil ışık yakıyor" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığına göre, ABD, Kanada, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nden toplam 44 ülke törene katılmadı.



NEKBE GÜNÜ GEÇTİĞİMİZ SENE GENEL KURULDA OYLANMIŞTI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda geçtiğimiz sene aralık ayında yapılan oylama ile Nekbe anması 90 evet, 30 aleyhte ve 47 çekimser oyla onaylandı. Girişim Mısır, Ürdün, Senegal, Tunus, Yemen ve Filistinliler tarafından desteklendi.

İsrail’in kurulduğu 1948 tarihinde 760 binden fazla Filistinli yerinden edildi. Filistinliler, bu tarihi Nekbe ya da Büyük Felaket olarak adlandırıyor.

