BM'den '6 Şubat' çağrısı: Taahhütler yerine getirin

BM, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye için başlatılan insani yardım çalışmalarını hatırlatarak, üye ülkelere taahhütlerini yerine getirme çağrısı yaptı.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 19:03
BM'den '6 Şubat' çağrısı: Taahhütler yerine getirin
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Depremlerin ardından bölgeyi ziyaret ettiğini anımsatan Griffiths, ilk elden yıkımın ne kadar büyük olduğunu gördüğünü kaydetti.

Griffiths, Suriye'de depremlerin 13 yıllık savaşın ortaya çıkardığı koşulların üzerine geldiğine dikkati çekerek, ülkede yaklaşık 16,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunun altını çizdi.

Düşüncelerinin hayatta kalanlar ve yakınlarını kaybedenlerle olduğunu ifade eden Griffiths, "Hala insani yardıma muhtaç kişilere destek olmak için taahhütlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.


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