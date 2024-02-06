Beşiktaş'ta '6 Şubat' anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (DİSK) Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) 6 Şubat depreminin yıldönümünde İstanbul Beşikaş’ta bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın ardından Beşiktaş İskelesi'nde polis müdahalesi gerçekleşti. Müdahale sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şeyda Öztürk / İrem Karataş
Yayınlanma: 06.02.2024 - 19:00
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (DİSK) Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve İstanbul Tabip Odası  (İTO) 6 Şubat depreminin yıldönümünde İstanbul Beşikaş’ta bir basın açıklaması düzenledi.

Barbaros Meydanı’nda düzenlenen açıklamada konuşan TMMOB İstanbul Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı şunları söyledi:

"2023’te yaşadığımız deprem felaketinin 1. yılındayız. Ülke tarihindeki en büyük acılardan birisini tam bir yıl önce yaşadık, yaşamayada devam ediyoruz. Afet yönetim sürecinde gösterilen zafiyet nedeniyle ortaya çıkan her sorunun yeni sorunlara kapı aralamasıyla bugüne kadar geldik. Öncelikle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın acısını ilk günki gibi hissederek başsağlığı, sabır ve dayanışma dileklerimizi iletiyorum. Resmi rakamlara göre 53 bin 537 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 107 bin 204 yurttaşımızın yaralandığı açıklandı.

Siyasi propaganda şovu depremlere karşı bizi korumayacaktır. Kentsel dönüşüm adı altında yürütülen süreç rantsal dönüşüme kurban edilmeseydi yaşadığımız acıların boyutunu en aza indirebilirdik."

Buluşmada, "Yüzbinlerin katili saray rejimi", "Kahrolsun enkaz düzeniniz", “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları atıldı. 

Polis atılan sloganların ardından "Attığınız slogan hukuksuzdur" diyerek grubun dağılması için anons yaptı.

6 ŞUBAT ANMASINA POLİS MÜDALESİ 

Polis ekipleri, Beşiktaş İskelesi'nde basın açıklamasına katılan meslek örgütlerine müdahale etti. Müdahale sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, Kadıköy vapuru girişini abluka altına aldı.


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