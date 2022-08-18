BM'den Çin açıklaması: Sincan'daki bazı ihlalleri "insanlığa karşı suç" olabilir

18 Ağustos 2022 Perşembe, 13:46

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Tomoya Obokata, "etnik, dinsel ve dilsel azınlıklara mensup kişileri etkileyen modern kölelik" üzerine bir rapor hazırladı.

Tomoya Obokata, modern kölelik konusunda çalışmalar yürüterek, modern köleliğin dünya çapında yaygın bir şekilde uygulandığına dikkati çekti.

Modern köleliğin neden ve sonuçlarının da ele alındığı raporda, özellikle azınlıklara yönelik olmak üzere geleneksel köleliğin Afrika'nın Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali ve Nijer'de görüldüğü belirtildi.

Raporda, köleliğin modern formlarından çocuk işçiliğinin, tüm dünyada en kötü haliyle var olduğu vurgulandı.

Rapora göre çocukların, Asya, Pasifik, Orta Doğu, Amerika ve Avrupa'daki yüzde 4 ila 6'sı, Afrika'da yüzde 21,6'sı, Sahraaltı Afrika'da yüzde 23,9'u çocuk işçi konumunda.

SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ

Raporda, mağdur ve hükümet açıklamaları da dahil birçok kaynaktan ulaşılan bilgilerin bağımsız değerlendirilmelerine dayanılarak "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri, Kazak ve diğer etnik azınlıkların tarım ve imalat gibi sektörlerde zorla çalıştırıldığı sonucuna varmanın uygun olduğu" ifade edildi.

Çin'in iki farklı sistem kullandığına işaret edilen raporda, bunlardan birinde, mesleki beceri eğitim ve öğretim için azınlıkların alıkonulduğu ve akabinde işe yerleştirildiği belirtildi.

Diğer sistemin de tarım işçilerinin başka işlere taşındığı işçi programı yoluyla fakirliğin azaltılması olduğu ifade edildi.

Çoğu durumda söz konusu işlerin istenmediğine dikkati çekilen raporda, çalışanların aşırı denetime, kötü yaşam ve çalışma koşullarına, hareket kısıtlamasına, tehditlere, fiziksel veya cinsel şiddete ve diğer insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelere maruz kaldığı vurgulandı.

Raporda, "Bazı durumlar, insanlığa karşı suç olan kölelik olabiliyor ki bu durumun daha bağımsız biçimde incelenmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

ÇİN RAPORA TEPKİ GÖSTERDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin rapora tepki gösterdi.

Vang Vınbin, Raportör Obokata'nın, ABD, bazı Batı ülkeleri ve Çin karşıtı güçlerin Sincan hakkında yaydığı yalanlara ve dezenformasyonlara inanmayı seçtiğini söyledi.

Vang, Obokata'nın Çin'e iftira atmak ve karalamak için özel raportör olarak görevini kötüye kullandığını ve Çin karşıtı güçlere siyasi bir araç gibi hizmet ettiğini kaydederek, "Çin bunu şiddetle kınıyor. Sincan'da hiçbir zaman zorla çalıştırma olmadı" dedi.

Vang ayrıca, Çin'in, tüm etnik gruplardan çalışanların iş arama, ekonomik ve sosyal hayata katılma haklarını ve çıkarlarını koruduğunu savundu.