BM'den Filistin-İsrail açıklaması: İki devletli çözüm çabalarından vazgeçmeyeceğiz
Birleşmiş Milletler (BM), Filistin-İsrail iki devletli çözüm modelini uygulama çabalarından vazgeçmeyeceğini belirtti.
BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, iki devletli çözüm ilkesinin, BM yetkililerinin Filistin ve İsrail taraflarıyla rutin toplantılarında yineledikleri bir söylemden ibaret olmadığını söyledi.
Farhan Haq, konuyu anlatmak için Hint ilahilerindeki nakaratlar için kullanılan "mantra" ifadesini kullanarak, "İki devletli çözüm bir mantra değildir" dedi.
Haq, "Bu konu, üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz bir politikadır ve sahadaki Özel Koordinatörümüz Tor Wencesland da dahil olmak üzere müzakerecilerimiz ve diplomatlarımızla bu politikayı izlemeye ve ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Haq ayrıca, "Evet, farklı anlaşmalar ve üzerinde çalıştığımız farklı politikalar konusunda ilerleme kaydetmenin zor olduğu zamanlar oluyor ancak bunlardan taviz vermiyoruz" diye ekledi.
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