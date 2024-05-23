BM'den Gazze uyarısı: Bulaşıcı hastalıklar artıyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 8 aydır saldırılarını sürdürerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde bulaşıcı hastalıkların arttığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 13:43
BM'den Gazze uyarısı: Bulaşıcı hastalıklar artıyor
Abone Ol google-news

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de ishal ve Hepatit A olduğundan şüphelenilen vakalar dahil olmak üzere, bulaşıcı hastalıkların arttığını bildirdi" ifadesi kullanıldı.

UNRWA'nın sağlık hizmeti sağlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklardaki aşırı kalabalıkların ve zorla yerinden edilme nedeniyle meydana gelen kısıtlı hijyen şartlarının ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Gazze'de ateşkes çağrısı yinelenen açıklamada, "Şimdi ateşkese ihtiyacımız var" ifadesine yer verildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilmeler sebebiyle 1 milyon 95 Filistinlide bulaşıcı hastalık tespit edilirken, yaklaşık 20 bin Hepatit A vakası kayda geçti.

Gazze Şeridi'nde Refah kenti başta olmak üzere İsrail ordusunun, kara saldırılarını genişletmesi nedeniyle Filistinliler sık sık zorla yerlerinden ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

Filistinli ve uluslararası kesimler, bölgeye insani yardım girişinin sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması çağrısında bulunuyor.


israil haberleri gazze haberleri

İlgili Haberler

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında en az 10'u çocuk 17 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında en az 10'u çocuk 17 Filistinli öldü
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi: Gazze'deki savaşın stratejik hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremedik

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi: Gazze'deki savaşın stratejik hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremedik
Blinken'dan İsrail'e

Blinken'dan İsrail'e "Refah'a büyük bir saldırı, Gazze'de güçlü bir direniş getirir" uyarısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şirin Payzın Halk TV'ye veda etti

Şirin Payzın Halk TV'ye veda etti
Şevval Sam’ın Ru galasındaki tarzı gündem oldu

Şevval Sam’ın Ru galasındaki tarzı gündem oldu
Yatırım yapacaklara uyarı: Borsada rekor sonrası yeni tahmin!

Yatırım yapacaklara uyarı: Borsada rekor sonrası yeni tahmin!
Sultangazi’de iş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı

Sultangazi’de iş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı
Yavuz Ağıralioğlu partisini kuruyor

Yavuz Ağıralioğlu partisini kuruyor
MEB, öğretmenlerin il içi ama sonuçlarını açıkladı.

MEB, öğretmenlerin il içi ama sonuçlarını açıkladı.
Meteoroloji açıkladı: 22 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 22 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
CHP’li Başarır’dan Osman Gökçek’e: Babanda da, sende de utanma yok

CHP’li Başarır’dan Osman Gökçek’e: Babanda da, sende de utanma yok