BM'den Gazze uyarısı: Bulaşıcı hastalıklar artıyor

Yayınlanma: 23.05.2024 - 13:43

Güncelleme: 23.05.2024 - 13:43

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de ishal ve Hepatit A olduğundan şüphelenilen vakalar dahil olmak üzere, bulaşıcı hastalıkların arttığını bildirdi" ifadesi kullanıldı.

UNRWA'nın sağlık hizmeti sağlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklardaki aşırı kalabalıkların ve zorla yerinden edilme nedeniyle meydana gelen kısıtlı hijyen şartlarının ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Gazze'de ateşkes çağrısı yinelenen açıklamada, "Şimdi ateşkese ihtiyacımız var" ifadesine yer verildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilmeler sebebiyle 1 milyon 95 Filistinlide bulaşıcı hastalık tespit edilirken, yaklaşık 20 bin Hepatit A vakası kayda geçti.

Gazze Şeridi'nde Refah kenti başta olmak üzere İsrail ordusunun, kara saldırılarını genişletmesi nedeniyle Filistinliler sık sık zorla yerlerinden ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

Filistinli ve uluslararası kesimler, bölgeye insani yardım girişinin sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması çağrısında bulunuyor.