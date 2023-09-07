BM'den İsrail'e çağrı: Filistinli kadınlara saldırılar soruşturulsun

Yayınlanma: 07.09.2023 - 08:14

Güncelleme: 07.09.2023 - 08:14

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail güçlerinin El Halil kentinde bir eve düzenlediği baskında İsrailli 2 kadın askerin 5 Filistinli kadını tamamen soyunmaya zorladığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine Haq, "BM toplu cezalandırmaların her türüne karşı" ifadesini kullandı.

Haq, "Bu olayın incelenmesi ve detaylı bir şekilde soruşturulması gerekiyor" diye konuştu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail güçlerinin El Halil kentinde bir eve düzenlediği baskında İsrailli 2 kadın asker, eğitimli köpekler eşliğinde 5 Filistinli kadını tamamen soyunmaya zorladı.

Kadın askerler, Filistinli kadınları kendilerinden istenileni yapmaması durumunda köpekleri saldırtmakla tehdit etti.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistinli Kadınlar Birliği, kadınlara yönelik saldırıyı kınarken, Gazze'de de gösteri düzenlendi.