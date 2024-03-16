Türkiye dahil 3 ülkeye mektup gönderildi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya, Türkiye ve Ukrayna'ya Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik öneriler içeren mektuplar gönderildiğini bildirdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 16.03.2024 - 12:07
Türkiye dahil 3 ülkeye mektup gönderildi
Abone Ol google-news

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Şubat ayında Rusya, Türkiye ve Ukrayna devlet başkanlarına Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik önerilerini içeren mektuplar gönderdiğini söyledi.

TASS'a konuşan Dujarric, "Ticareti açık tutmak, gıda akışını sağlamak ve gemileri güvende tutmak için tüm taraflarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Genel Sekreter Şubat ayı başında Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna devlet başkanlarına mektuplar gönderdi" dedi.

Guterres'in mektuplarda "sivil seyrüsefer özgürlüğünün devam eden BM çabalarının temel amacı olmaya devam ettiğini" ve "gıda ve ticaret yollarının güvenli, sürdürülebilir ve öngörülebilir olması gerektiğini" vurguladığını belirtti.

Dujarric, Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çıkarılan dersler ışığında, "BM'nin Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığına yönelik risklerin daha da azaltılması amacıyla Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve diğer ilgili taraflarla aktif angajmanını sürdürdüğünü" vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer girişimini yorumlayarak bunun tahıl anlaşmasıyla ilgili olmadığına işaret etti. 

Verşinin ayrıca, "barışçıl kuru yük gemilerinin geçmesi gereken insani koridorun Kiev rejimi tarafından Rus tesislerine karşı terörist saldırılar düzenlemek için kullanıldığını" savundu.


karadeniz haberleri Rusya haberleri BM haberleri Ukrayna haberleri

İlgili Haberler

AB'den Ukrayna açıklaması: Önümüzdeki aylar belirleyici olacak

AB'den Ukrayna açıklaması: Önümüzdeki aylar belirleyici olacak
Rusya Ukrayna’yı vurdu: 6 ölü

Rusya Ukrayna’yı vurdu: 6 ölü
Slovakya'dan Ukrayna'ya mesaj: NATO askerleri yerine Ukraynalılar dönmeli

Slovakya'dan Ukrayna'ya mesaj: NATO askerleri yerine Ukraynalılar dönmeli
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti

Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!
Uzmanlar kanıtladı, 'oyun bitti': Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları mı?

Uzmanlar kanıtladı, 'oyun bitti': Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları mı?
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
'Bize verecekler' demişti... 'DEM Partililerle görüşme' açıklaması sızan AKP'li Ahmet Buran: 'Konuşmam çarpıtıldı'

'Bize verecekler' demişti... 'DEM Partililerle görüşme' açıklaması sızan AKP'li Ahmet Buran: 'Konuşmam çarpıtıldı'
Konuşanlar’da olay anlar! ‘Sevgiline hangi organını vermek isterdin?’

Konuşanlar’da olay anlar! ‘Sevgiline hangi organını vermek isterdin?’
Tansu Çiller cephesinden 'ballı börek imar' açıklaması

Tansu Çiller cephesinden 'ballı börek imar' açıklaması
Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen’den sevindiren haber

Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen’den sevindiren haber