Türkiye dahil 3 ülkeye mektup gönderildi

Yayınlanma: 16.03.2024 - 12:07

Güncelleme: 16.03.2024 - 12:33

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Şubat ayında Rusya, Türkiye ve Ukrayna devlet başkanlarına Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik önerilerini içeren mektuplar gönderdiğini söyledi.

TASS'a konuşan Dujarric, "Ticareti açık tutmak, gıda akışını sağlamak ve gemileri güvende tutmak için tüm taraflarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Genel Sekreter Şubat ayı başında Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna devlet başkanlarına mektuplar gönderdi" dedi.

Guterres'in mektuplarda "sivil seyrüsefer özgürlüğünün devam eden BM çabalarının temel amacı olmaya devam ettiğini" ve "gıda ve ticaret yollarının güvenli, sürdürülebilir ve öngörülebilir olması gerektiğini" vurguladığını belirtti.

Dujarric, Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çıkarılan dersler ışığında, "BM'nin Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığına yönelik risklerin daha da azaltılması amacıyla Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve diğer ilgili taraflarla aktif angajmanını sürdürdüğünü" vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer girişimini yorumlayarak bunun tahıl anlaşmasıyla ilgili olmadığına işaret etti.

Verşinin ayrıca, "barışçıl kuru yük gemilerinin geçmesi gereken insani koridorun Kiev rejimi tarafından Rus tesislerine karşı terörist saldırılar düzenlemek için kullanıldığını" savundu.