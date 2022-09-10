BM'den Kuzey Kore'ye diyalog çağrısı
BM, Kuzey Kore'yi barışın sürdürülebilirliği ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için kilit taraflarla diyaloğu sürdürmeye çağırdı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Kuzey Kore'nin nükleer silahların kullanımına ilişkin yeni yasayı kabul etmesinden "derin endişe duyduğunu" söyledi.
Dujarric, Kuzey Kore'yi barışın sürdürülebilirliği ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için kilit taraflarla diyaloğu sürdürmeye çağırdı.
Dujarrric, "Kuzey Kore, balistik füze teknolojisi kullanarak füze geliştirmek de dahil olmak üzere nükleer silah programını sürdürerek, BM Güvenlik Konseyi'nin bu tür faaliyetleri durdurma kararlarını göz ardı etmeye devam ediyor" dedi.
YENİ YASA
Kuzey Kore Parlamentosu'nda 8 Eylül'de nükleer silahların kullanımını düzenleyen yasa kabul edilmişti. Bu yasa, Kuzey Kore'nin "nükleer veya nükleer olmayan bir tehdit" ile karşı karşıya gelmesi durumunda orduya düşmanın komuta merkezlerine "otomatik" olarak nükleer saldırıları başlatma yetkisi veriyor.
Bunun yanı sıra yasa ile ülkenin ve halkın bir "felaket krizi" yaşaması halinde nükleer silahları kullanılabileceği belirtiliyor.
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