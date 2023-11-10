BM'den Myanmar uyarısı: On binlerce sivil yerinden edildi

Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:08

Güncelleme: 10.11.2023 - 14:08

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Myanmar'daki güncel duruma ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, 9 Kasım itibarıyla Myanmar'da darbe karşıtı muhalifler ile askeri rejim arasında son 2 haftadır devam eden çatışmalar nedeniyle Shan eyaletinde yaklaşık 50 bin kişinin göçe zorlandığı kaydedildi.

Shan eyaletinin kuzeyindeki Lashio bölgesi dışında telefon ve internet bağlantısının kesildiği ve seyahat yollarının kısıtlandığı aktarılan raporda, bölgedeki havaalanının kapatılması nedeniyle insanların hareketlerinin kısıtlandığı ve insani yardıma erişimin engellendiği, bu nedenle yardıma ihtiyacı olan kişilerle iletişime geçilemediği ifade edildi.

Raporda kasım itibarıyla ülkenin kuzeybatısında da çatışmaların arttığı, bu bölgede de yaklaşık 40 bin kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

BM Myanmar İnsani Yardım Fonu'nun bölgedeki insani ihtiyaçları karşılamak için 1 milyon dolar bütçe ayırdığı ancak bu tutarın artan ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmadığı aktarılan raporda, insani yardımın sağlanabilmesi için çatışmaların durması gerektiği belirtildi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii, şubatta ev hapsine alınmıştı.

Rusya, destekçisi olduğu Myanmar askeri yönetimine önemli ölçüde silah tedarik ediyor.