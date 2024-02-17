BM'den Navalni çağrısı: Ölümü soruşturulsun
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus muhalif Aleksei Navalni'nin Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin, güvenilir ve şeffaf bir soruşturulma yürütülmesi çağrısında bulundu.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Guterres'in açıklamasını aktardı.
Guterres, Navalni'nin ölüm haberi karşısında şoke olduğunu belirterek, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Göz Atın
Genel Sekreter, Rus muhalif Navalni'nin cezaevindeki ölümüne ilişkin "güvenilir ve şeffaf" bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.
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