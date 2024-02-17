BM'den Navalni çağrısı: Ölümü soruşturulsun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus muhalif Aleksei Navalni'nin Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin, güvenilir ve şeffaf bir soruşturulma yürütülmesi çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 08:49
BM'den Navalni çağrısı: Ölümü soruşturulsun
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Guterres'in açıklamasını aktardı.

Guterres, Navalni'nin ölüm haberi karşısında şoke olduğunu belirterek, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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Genel Sekreter, Rus muhalif Navalni'nin cezaevindeki ölümüne ilişkin "güvenilir ve şeffaf" bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.


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