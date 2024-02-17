BM'den Navalni çağrısı: Ölümü soruşturulsun

Yayınlanma: 17.02.2024 - 08:49

Güncelleme: 17.02.2024 - 08:49

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Guterres'in açıklamasını aktardı.

Guterres, Navalni'nin ölüm haberi karşısında şoke olduğunu belirterek, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Genel Sekreter, Rus muhalif Navalni'nin cezaevindeki ölümüne ilişkin "güvenilir ve şeffaf" bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.