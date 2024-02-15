Rusya'da Ebrar Karakurt fırtınası: Lige damga vurdu!
Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, performansıyla Rusya Ligi’ne damga vurdu.
Filenin Sultanları ile tarihi başarılar yakalayan Ebrar Karakurt, mücadele ettiği Lokomotiv Kaliningrad formasıyla da Rusya’yı sallıyor.
EBRAR KARAKURT ZİRVEDE
Performansı büyük ses getiren Ebrar Karakurt, Rusya Ligi’nin en fazla skor üreten oyuncusu olma unvanını koruyor.
Göz Atın
36 SAYI FARK ATTI
Rusya Ligi’nde 375 sayı kaydettiği Rusya Ligi’nde zirveye otururken en yakın rakibi Anastasiya Harelik'e ise 36 sayılık fark attı.
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