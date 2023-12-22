BM'den Prag'da düzenlenen silahlı saldırı açıklaması
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle "şok olduğu" bildirildi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, bugün Prag'daki Karls Üniversitesinde yaşanan silahlı saldırıdan dolayı şok oldu ve çok üzüldü" ifadesini kullandı.
Dujarric, Guterres'in saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediğini belirtti.
Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinde silahlı bir kişinin saldırısı sonucu en az 15 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
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