BM'den Prag'da düzenlenen silahlı saldırı açıklaması

Yayınlanma: 22.12.2023 - 09:43

Güncelleme: 22.12.2023 - 09:43

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, bugün Prag'daki Karls Üniversitesinde yaşanan silahlı saldırıdan dolayı şok oldu ve çok üzüldü" ifadesini kullandı.

Dujarric, Guterres'in saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediğini belirtti.

Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinde silahlı bir kişinin saldırısı sonucu en az 15 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.