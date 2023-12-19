Çekya'dan Rusya itirafı: Uzlaşmak zorunda kalacağız

Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:46

Güncelleme: 19.12.2023 - 10:47

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ukrayna'daki durumun önümüzdeki yıl "Batı için daha da tatsız hale geleceğini" öne sürdü.

Pavel, "Dört gözle beklememiz gereken çok şey var, çünkü Ukrayna'daki çatışmanın gelişimi önümüzdeki yıl önemli bir ilerleme görebileceğimizi gösteriyor. Ve şu ana kadarki göstergelere bakılırsa, bu hayal ettiğimiz gibi kelimenin tam anlamıyla gerçekleşmeyecek. Başa çıkmamız gereken yeni bir durum ortaya çıkacak" dedi.

Rusya ve ABD'deki seçimlerin Ukrayna'daki ve tüm dünyadaki durumu önemli ölçüde etkileyeceğini belirten Pavel, Donald Trump'ın seçimlerde kazanması halinde Ukrayna'nın ya da AB'nin görüşüne bakılmaksızın barış görüşmelerinin yapılacağını öne sürdü.

Rusya'nın "kilit oyuncu statüsüne geri döneceği" bir uzlaşma bulabileceğini savunan Pavel, bu durumun Avrupa için dezavantajlı olduğunu ancak "bununla uzlaşmak zorunda kalacaklarını" belirtti.

Daha önce Pavel, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yeterince destek vermediğini, bu nedenle Ukrayna ordusunun askeri açıdan zorluklarla karşı karşıya kaldığını söylemişti.

Pavel ayrıca, Batılı liderlerin mühimmat sağlama sözlerini tutmadıklarını ve F-16 pilotlarının eğitiminin uygun hızda ilerlemediğini itiraf etmişti.