BM'den Rusya çıkışı: Tahıl ve gıda maddelerinin engelsiz ihracatını kolaylaştırmaya kendini adamıştır

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:39

Birleşmiş Milletler (BM), İstanbul'da tahıl anlaşmasının imzalanmasının amacının "dünyadaki açlığın önlenmesine katkıda bulunmak" olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu anlaşmanın amacı, küresel açlığın önlenmesine, küresel gıda güvensizliğinin azaltılmasına ve Ukrayna limanlarına giren ve çıkan ticari gemilerin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır" denildi.

İstanbul toplantısında, Ukrayna limanlarından dünya pazarlarına hububat, ilgili gıda maddeleri ve gübrelerin güvenli bir şekilde taşınması için Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM temsilcilerinden oluşan bir mekanizma kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni merkezin: girişime uyumu sağlamak için ticari gemilerin hareketini izleyeceği, yalnızca ticari tahıl ve gıdayla ilgili malların ihracatına odaklanacağı, Ukrayna limanlarından gelen malların yerinde kontrolünü sağlayacağı ve raporların tutulacağı bir mekanizmaya sahip olacağı bilgisi paylaşıldı.

İSTANBUL'DAKİ MERKEZİN GÖREV TANIMI ÇERÇEVELENDİ

Ayrıca, yeni merkezin "Ukrayna dışındaki ülkelerden gıda maddelerinin ihracatına yardımcı olmayacağı veya hükümlerde yer almayan konteyner ve gıda dışı maddelerin ihracatını kolaylaştırmayacağı" vurgulandı.

Açıklamada, "Bugün ayrıca, Rus gıda ve gübrelerinin, gübre üretimi için hammaddeler de dahil olmak üzere, dünya pazarlarına engelsiz ihracatını kolaylaştırmak için BM'nin katılımı kapsamında Rusya Federasyonu ile bir anlaşmaya varıldı" ifadesine yer verildi.

BM açıklamasında, "Rusya Federasyonu, Ukrayna'nın kontrolündeki Karadeniz limanlarından gıda maddeleri, ayçiçek yağı ve gübrelerin engelsiz ihracatını kolaylaştırmaya kendini adamıştır" ifadesi kullanıldı.