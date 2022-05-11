BM'den Sri Lanka hükümetine diyalog çağrısı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:31

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı yazılı açıklamada, Sri Lanka'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Michelle Bachelet, hükümet yanlılarının dün başkent Kolombo'da barışçıl göstericilere saldırmasından derin endişe duyduğunu belirterek, "Şiddetin her türlüsünü lanetliyor ve meydana gelen saldırıların bağımsız, şeffaf, etraflı bir şekilde soruşturulması için yetkililere çağrıda bulunuyorum" dedi.

Bachelet, protestolarda görevlendirilen güvenlik güçlerinin sadece asayişi sağlamak için güç kullanması gerektiğini vurgulayarak, güç kullanılarak barışçıl protestoların dağıtılmasına karşı çıktığını kaydetti.

Bachelet ayrıca, "Halkın yaşadığı sosyal ve ekonomik zorluklar karşısında Sri Lanka hükümetini, toplumun tüm kesimleriyle diyaloğa girmeye davet ediyorum" açıklamasında bulundu ve mevcut gerilimin düşmesi için yetkilileri adım atmaya çağırdı.

Kolombo'da dün hükümet yanlıları ve protestocular arasında yaşanan çatışmalarda en az 8 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 250 kişi yaralanmıştı.