BM'den Suriye açıklaması: Yeni anayasa için taslak süreci başlıyor
Birlemiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi’ndeki hükümet ve muhalefet tarafının anayasa reformu için bir taslak süreci başlatma konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Suriye’de 10 yıldır devam eden iç savaşın ardından Suriye Anayasa Komitesi'nin yeni anayasa için taslak süreci başlatılması konusunda anlaştığı bildirildi.
Birlemiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, bir hafta sürecek görüşmeler öncesinde Komite üyeleriyle görüşmesinin ardından İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere verdiği demeçte, Suriye Anayasa Komitesi'ndeki hükümet ve muhalefet tarafının anayasa reformu için bir taslak süreci başlatma konusunda anlaştıklarını duyurdu.
İLK TUR OLACAK
Söz konusu görüşmeler, son 2 yıl içinde 6'ıncı, geçtiğimiz ocak ayından bu yana ise ilk tür olacak.
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