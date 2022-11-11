BM'den tahıl anlaşması çıkışı: Sevseniz de sevmeseniz de dünyanın Rus tahılına ihtiyacı var
BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beazley, dünyanın, Rusya'dan da gelecek tahıl ve gübreye ihtiyacı olduğunu söyledi.
BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beazley, tahıl anlaşmasına ilişkin konuştu.
David Beazley, dünyanın, Rus tahılına ve gübresine ihtiyacı olduğu için tüm ülkelerin bir gıda anlaşmasının uygulanmasında iş birliği yapması gerektiğini söyledi.
Beazley, "Bu anlaşma kesinlikle gerekli. Tüm ülkeler bu konuda işbirliği yapmalı, tüm ülkelerin oynaması gereken bir rol var. Rusya'yı sevseniz de sevmeseniz de dünyanın Rus tahılına ve gübresine ihtiyacı var. Aksi takdirde tüm dünya bunun bedelini ödemek zorunda kalacaktır" dedi.
Tahıl anlaşmasının uzatılması için çalışmalar yapıldığını aktaran Beazley, "Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı anlaşmasının yolunda gitmesini ve uzatılmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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