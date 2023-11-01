BM'den 'Uluslararası hukuk' çıkışı: 'Alakart menü değil'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistinli arasındaki çatışmalarda sivillerin korunması çağrısında bulunarak, “Uluslararası insancıl hukuk göz ardı edilemeyecek açık kurallar koyuyor. Alakart menü değildir ve seçici olarak uygulanamaz” dedi.

İHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:08
BM'den 'Uluslararası hukuk' çıkışı: 'Alakart menü değil'
Abone Ol google-news

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bir kez daha çatışmalarda sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Guterres, “Çatışmaların en ağır yükünü başından beri siviller çekiyor. Her iki tarafta da sivillerin korunması çok önemli ve buna her zaman saygı gösterilmesi gerekiyor. Uluslararası insancıl hukuk göz ardı edilemeyecek açık kurallar koyuyor. Alakart menü değildir ve seçici olarak uygulanamaz. Ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere tüm tarafların buna uyması gerekiyor” dedi.

Gazze Şeridi’ne sağlanan mevcut yardımların yetersiz olduğunu vurgulayan Guterres, bir kez daha insani ateşkes çağrısında bulundu.


BM Antonio Guterres uluslararası Hukuk

İlgili Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez'ten Guterres'e destek

İspanya Başbakanı Sanchez'ten Guterres'e destek
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail heyetine tepki

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail heyetine tepki
İsrail'in BM Büyükelçisi'nden Guterres çıkışı

İsrail'in BM Büyükelçisi'nden Guterres çıkışı

En Çok Okunan Haberler